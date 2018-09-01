Опубликовано видео эвакуации пассажиров из горящего Boeing в Сочи

Как ранее сообщалось, при посадке в аэропорту Сочи Boeing, летевший из Москвы, выкатился за пределы посадочной полосы, зацепил крылом ограждение, после чего загорелся. Опубликовано видео, как горит самолет. Пассажиры съехавшего с взлетной полосы самолета в Сочи рассказали о пережитом

Пострадали 18 человек из 170, находившихся на борту. При спасении пассажиров от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта.

Следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту аварийной посадки Boeing-737 в аэропорту по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».