Опубликовано видео эвакуации пассажиров из горящего Boeing в Сочи
1 сентября 2018, 17:56 [ «Аргументы Недели» ]
Как ранее сообщалось, при посадке в аэропорту Сочи Boeing, летевший из Москвы, выкатился за пределы посадочной полосы, зацепил крылом ограждение, после чего загорелся. Опубликовано видео, как горит самолет.
Пострадали 18 человек из 170, находившихся на борту. При спасении пассажиров от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта.
Следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту аварийной посадки Boeing-737 в аэропорту по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес