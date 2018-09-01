При пожаре в жилом доме на западе Москвы погиб человек, двое пострадавших

В западном округе Москвы сегодня днём загорелся жилой многоквартирный дом. В результате пожара один человек погиб и двое получили травмы. Пожар произошел на Озерной улице.

Очаг возгорания находился в квартире на втором этаже, оттуда частично огонь перешел через балкон и в квартиру, расположенную выше.

Меньше чем через час огонь был пожарными сбит. Общая площадь возгорания не превысила 30 квадратных метров. С верхних этажей эвакуировали 13 местных жителей, среди которых двое детей.

Погиб мужчина, живший в квартире, в которой начался пожар. По какой причине он возник - пока неизвестно.