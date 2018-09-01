Пассажиры съехавшего с взлетной полосы самолета в Сочи рассказали о пережитом

Пассажиры самолета, который минувшей ночью выехал со взлетно-посадочной полосы аэропорта Сочи в реку, а затем загорелся, рассказали сегодня о пережитом. Многие до сих пор не могут прийти в себя.

Одна из женщин, для которой полет стал первым за долгие годы, сообщила, что почувствовала толчок и решила, что самолет взорвется. Другой пассажир признался, что был очень напуган и добавил, что перед глазами пронеслась вся жизнь, а в голове сами собой возникли слова молитвы, передает ТАСС. Он также добавил, что мужчины пытались помочь женщинам и детям.

Не меньший стресс испытали и родственники тех, кто находился в самолете. Пассажиры звонили своим близким и успокаивали их, однако те до сих пор не могут отойти от шока.