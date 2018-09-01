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Пассажиры съехавшего с взлетной полосы самолета в Сочи рассказали о пережитом
1 сентября 2018, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]
Пассажиры самолета, который минувшей ночью выехал со взлетно-посадочной полосы аэропорта Сочи в реку, а затем загорелся, рассказали сегодня о пережитом. Многие до сих пор не могут прийти в себя.
Одна из женщин, для которой полет стал первым за долгие годы, сообщила, что почувствовала толчок и решила, что самолет взорвется. Другой пассажир признался, что был очень напуган и добавил, что перед глазами пронеслась вся жизнь, а в голове сами собой возникли слова молитвы, передает ТАСС. Он также добавил, что мужчины пытались помочь женщинам и детям.
Не меньший стресс испытали и родственники тех, кто находился в самолете. Пассажиры звонили своим близким и успокаивали их, однако те до сих пор не могут отойти от шока.
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