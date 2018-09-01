Эксперт назвал вероятную причину ЧП с самолетом в Сочи

Эксперт в субботу назвал возможную причину ЧП с самолетом в Сочи. Минувшей ночью Boeing 737-800, прибывший из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и был серьезно поврежден.

Председатель ростовской профсоюзной организации ФПАД России Юрий Малянов полагает, что произошел отказ тормозной системы, однако добавил, что точная причина аварии будет установлена специальной комиссией. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на специалиста, экипаж воздушного судна и сотрудники диспетчерской службы грамотно и оперативно отреагировали, вследствие чего удалось избежать жертв на борту.

Напомним, из-за инцидента пострадали восемнадцать человек, а один из сотрудников аэропорта скончался.