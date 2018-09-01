В Самарской области столкнулись четыре автомобиля, пятеро погибших

Утром в субботу, 1 сентября, в Самарской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. Согласно последней информации, в ходе аварии погибли пять человек.

В ГУ МВД РФ по региону уточнили, что ДТП было зафиксировано в Исаклинском районе области на федеральной трассе М-5 "Урал" около 7.20 утра. Предполагается, что водитель грузовика выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя легковыми машинами, передает ТАСС.

В настоящий момент на участке трассы, где произошла авария, дорожное движение регулируют сотрудники полиции. Личности погибших пока не установлены.