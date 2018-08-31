СМИ: На Москва-реке столкнулись два теплохода

В пятницу, 31 августа, столкнулись два теплохода на Москве-реке. Инцидент произошел у причала на Воробьевых горах. По предварительным данным, пять человек пострадали.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, они отделались царапинами и ушибами. Однако в пресс-службе ГУ МЧС по Москве опровергли инцидент со столкновением судов.

Ранее в экстренных службах сообщили, что в Московской области на месте слияния Москвы-реки и Оки произошло столкновение моторной лодки с грузовой баржей, пишут «Известия». В результате инцидента погиб один человек. Ещё одного удалось спасти. Причина аварии устанавливаются.