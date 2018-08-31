На заводе в Дзержинске при взрыве пострадали шесть человек

В министерстве здравоохранения Нижегородской области сообщили, что на заводе им. Я.М. Свердлова при взрыве пострадали шесть человек. Возбуждено уголовное дело.

Сегодня утром на территории заводы произошел взрыв в здании утилизации мин. По предварительным данным, в результате инцидента погибли три человека, двое пока числятся пропавшими без вести.

Завод им. Я.М. Свердлова - базовое предприятие боеприпасной отрасли страны. В течение многих лет завод является полигоном для отработки инновационных технологий, новых изделий, уникального оборудования, автоматизированных систем управления и их освоения в производстве.