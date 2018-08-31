Система оповещения в Дзержинске: пожар на заводе полностью ликвидирован
31 августа 2018, 14:17 [ «Аргументы Недели» ]
Возгорание на оборонном заводе имени Я.М. Свердлова в Нижегородской области полностью ликвидировано. Об этом сообщил представитель Центрального регионального центра МЧС России.
По предварительной информации, взрыв произошел из-за нарушений требований безопасности во время работы. Местные власти выразили готовность помочь семьям погибших и пострадавших, сообщает ТАСС.
В городе сработали системы оповещения: угрозы населению нет. В настоящее время ситуация полностью взята под контроль местных органов власти.
Видеозапись предоставлена НН.Ру.
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