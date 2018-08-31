Пожар в Дзержинске локализован, тушение продолжается

Пожар после взрыва на заводе им. Свердлова по производству боеприпасов в Дзержинске локализован. В настоящее время угрозы распространения огня нет, сообщают аварийные службы Новгородской области. На заводе в Дзержинске‍ из-за пожара возникла угроза второго взрыва

Тушение продолжается. По данным на этот час, в результате ЧП три человека погибли, четверо пострадали, еще трое рабочих могут находится под завалами.

На официальном сайте завода появилось сообщение с подтверждением о взрыве и уточнением, что он прогремел в здании, где утилизируют старые мины.