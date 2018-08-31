На заводе в Дзержинске‍ из-за пожара возникла угроза второго взрыва

Пожар, возникший в результате взрыва на оборонном заводе им. Свердлова в Нижегородской области, экстренным службам локализовать пока не удалось. В связи с этим, существует угроза повторного взрыва.

«Произошел хлопок в цеху с последующим горением. Есть угроза распространения», - сообщил собеседник агентства ТАСС.

Напомним, как ранее сообщали АН, из-за взрыва погибло три человека. Еще четверо пострадали. О судьбе еще трех людей пока ничего неизвестно.