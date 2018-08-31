При вспышке газа на авиационном предприятии в Самаре погибли два человека

На одном из предприятий в Самаре утром в пятницу, 31 августа, произошла вспышка газа. Согласно последней информации источников в экстренных службах, в результате случившегося погибли люди.

Согласно последней информации речь идет о ПАО "Кузнецов", которое занимается разработкой и производством газотурбинных авиационных, жидкостных ракетных двигателей, а также установок для наземного использования в газовой отрасли, передает сегодня ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о трех погибших, которая, однако, была опровергнута. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.