При вспышке газа на авиационном предприятии в Самаре погибли два человека
31 августа 2018, 13:34 [ «Аргументы Недели» ]
На одном из предприятий в Самаре утром в пятницу, 31 августа, произошла вспышка газа. Согласно последней информации источников в экстренных службах, в результате случившегося погибли люди.
Согласно последней информации речь идет о ПАО "Кузнецов", которое занимается разработкой и производством газотурбинных авиационных, жидкостных ракетных двигателей, а также установок для наземного использования в газовой отрасли, передает сегодня ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация о трех погибших, которая, однако, была опровергнута. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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