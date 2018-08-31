На оборонном заводе под Нижним прогремел мощный взрыв, есть жертвы
31 августа 2018, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]
Три человека погибли, судьба еще троих неизвестна в результате взрыва во время технологического процесса в одном из цехов оборонного завода им. Свердлова в Нижегородской области.
На крупном оборонном предприятии прогремел мощный взрыв. В результате возник пожар на площади около сотни квадратных метров, сейчас экстренные службы пытаются его локализовать и потушить.
Сообщается, что взрыв произошел в цехе по производству взрывчатки аммонал, возможно, вследствие нарушений, передает ТАСС. Пожару присвоен повышенный уровень сложности.
Напомним, завод имени Я.М. Свердлова выпускает взрывчатые материалы. Пресс-служба ГУ МЧС России от комментариев по сложившейся ситуации пока воздержалась.
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