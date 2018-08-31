В Ленобласти неизвестный проломил стену магазина, чтобы вскрыть банкомат

Неизвестный злоумышленник проломил стену магазина в Ленобласти, чтобы добраться до банкомата и вскрыть его. Согласно последней информации источников, происшествие случилось во Всеволжском районе.

В ГУ МВД России по Петербургу и 47-му региону уточнили, что инцидент произошел минувшей ночью в поселке Разметелево. Как отмечает "Росбалт", преступник неизвестным предметом нанес повреждение терминалу и вытащил оттуда не менее пяти миллионов рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 158 УК РФ " Кража". Специалисты устанавливают все обстоятельства ограбления.