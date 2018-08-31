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В Турции утонула российская пенсионерка
31 августа 2018, 08:33 [ «Аргументы Недели» ]
В Турции после купания в море по неустановленным причинам скончалась пожилая туристка из Российской Федерации. Инцидент произошел накануне на курорте в провинции Анталья в районе Каргыджак.
Женщина отдыхала в курортном районе. В полдень туристка пошла купаться в море. Через некоторое время 74-летней пенсионерке стало плохо, и она стала звать на помощь.
Спасатели вытащили женщину из воды, оказали первую помощь и вызвали медиков. Пенсионерку отвезли в больницу, где, несмотря на старания врачей, она скончалась, сообщает Москва 24.
Точные причины гибели пожилой дамы пока не установлены. По некоторым предположениям, могла сказаться солнечная активность в полуденные часы, либо хронические заболевания женщины.
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