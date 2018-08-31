В Перми злоумышленник уснул в разграбленном им супермаркете

В ночь на 29 августа в Перми мужчина ограбил супермаркет, но предварительно выспался в помещении. Сотрудники охраны прибыли в магазин через шесть минут после получения сообщения в взломе замка.

Охранники тщательно осмотрели двери и окна, однако не заметили повреждений. Через какое-то время из магазина вышел мужчина, у которого под одеждой были спрятаны разнообразные товары, передает URA.RU. Его незамедлительно передали сотрудникам полиции города.

Впоследствии оказалось, что грабитель сломал щеколду в зоне разгрузки товара и проник в супермаркет. Он уснул в магазине, а после пробуждения решился на воровство, уточняет портал properm.ru.