В Перми злоумышленник уснул в разграбленном им супермаркете
31 августа 2018, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]
В ночь на 29 августа в Перми мужчина ограбил супермаркет, но предварительно выспался в помещении. Сотрудники охраны прибыли в магазин через шесть минут после получения сообщения в взломе замка.
Охранники тщательно осмотрели двери и окна, однако не заметили повреждений. Через какое-то время из магазина вышел мужчина, у которого под одеждой были спрятаны разнообразные товары, передает URA.RU. Его незамедлительно передали сотрудникам полиции города.
Впоследствии оказалось, что грабитель сломал щеколду в зоне разгрузки товара и проник в супермаркет. Он уснул в магазине, а после пробуждения решился на воровство, уточняет портал properm.ru.
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