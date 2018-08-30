В Сочи более 10 тысяч человек остались без воды

Более 10 тысяч жителей в центре Сочи остались в четверг без воды из-за аварийной ситуации на водозаборных сооружениях на реке Сочи. Причиной отключения стала техническая проблема с насосами.

По словам представителя пресс-службы МУП «Водоканал», водоснабжение было отключено у абонентов порядка 40 улиц, включая Пасечную, Донскую, Виноградную, Бамбуковую, Яблочную и другие.

Во время проведения восстановительных работ был организован подвоз воды, в первую очередь - к социально-значимым объектам. С 18:00 началось постепенное восстановление водоснабжения.

Сейчас работы полностью завершены. В связи с аварией на водозаборе власти рекомендуют сочинцам кипятить воду из-под крана перед употреблением из-за возможных примесей.