На Кубани врачи месяц лечили ребенка, поставив неверный диагноз
30 августа 2018, 21:38 [ «Аргументы Недели» ]
Девятилетнему ребенку пришлось перенести три операции из-за того, что первоначально ему поставили неверный диагноз. Врачи лечили у Никиты Симоненко кишечную инфекцию, однако ее у мальчика не было.
Мама мальчика привела Никиту в больницу с сильными болями в животе, температурой и рвотой. Врачи осмотрели ребенка и, поставив диагноз "кишечная инфекция" и прописав лекарства, отпустили домой.
Между тем, первое обращение к докторам состоялось 20 июля, однако уже в начале августа родители ребенка вновь вынуждены были в спешном порядке обратиться к медикам, передает КП.
Оказалось, что первый диагноз оказался неверным, и у Никиты все это время развивался гнойный аппендицит. Второй доктор, выяснив причину, направил ребенка на срочную операцию.
Из-за развившегося за время неверного лечения перитонита мальчику пришлось перенести в общей сложности три серьезные операции. Сейчас мать ребенка добивается от медиков компенсации.
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