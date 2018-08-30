На Кубани врачи месяц лечили ребенка, поставив неверный диагноз

Девятилетнему ребенку пришлось перенести три операции из-за того, что первоначально ему поставили неверный диагноз. Врачи лечили у Никиты Симоненко кишечную инфекцию, однако ее у мальчика не было.

Мама мальчика привела Никиту в больницу с сильными болями в животе, температурой и рвотой. Врачи осмотрели ребенка и, поставив диагноз "кишечная инфекция" и прописав лекарства, отпустили домой.

Между тем, первое обращение к докторам состоялось 20 июля, однако уже в начале августа родители ребенка вновь вынуждены были в спешном порядке обратиться к медикам, передает КП.

Оказалось, что первый диагноз оказался неверным, и у Никиты все это время развивался гнойный аппендицит. Второй доктор, выяснив причину, направил ребенка на срочную операцию.

Из-за развившегося за время неверного лечения перитонита мальчику пришлось перенести в общей сложности три серьезные операции. Сейчас мать ребенка добивается от медиков компенсации.