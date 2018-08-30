В Новосибирской больнице ликвидировали пожар

В Новосибирской областной клинической больнице был ликвидирован пожар в подвале одного из корпусов. По информации представителя ГУМЧС по региону, больные вернулись в палаты.

По данным источника, инцидент произошёл в 19:05 по местному времени. На место выехали пожарные по повышенному номеру сложности. Всего было эвакуировано 412 человек, 109 из которых дети, в том числе и лежачие больные. При помощи спасательных устройств пожарные эвакуировали 16 человек тяжелобольных из реанимационного отделения. Пострадавших и погибших нет. в настоящее время пожар ликвидирован на площади 80 квадратных метров. Причины пожары устанавливаются, сообщают РИА Новости.