Пять автомобилей столкнулись в Подмосковье

В Подмосковье в среду, 29 августа, столкнулись сразу пять автомобилей. Согласно последним данным ГУМВД по Московской области, ДТП случилось на 206-м километре трассы А-107 в Подольском районе.

В пресс-службе подмосковного главка уточнили, что в результате попутного столкновения трех машин погиб один человек, передает сегодня РИА "Новости". В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают информацию о пострадавших в ходе аварии.

На отрезке дороги, где случилось ДТП, сейчас наблюдаются затруднения в движении транспорта. Специалисты выясняют все обстоятельства аварии.