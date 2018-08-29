В Нижегородской области мужчина спас из охваченного огнем дома женщину и ребенка

В Пильнинском районе Нижегородской области мужчина по имени Юрий Хлюзов спас из горящего здания 47-летнюю женщину и ее 6-летнюю дочь. Об этом в среду, 29 августа, сообщили в ГУ МЧС региона.

Пожар вспыхнул в деревянном одноэтажном здании в селе Медяна. Хозяйку дома разбудил едкий запах дыма, она подошла к окну и поняла, что часть строения охвачена пламенем. Женщина хотела выбраться наружу через окно, однако не смогла открыть его. Юрий Хлюзов, который случайно оказался неподалеку от места пожара, увидел огонь, подъехал к дому на машине и разбил стекло доской. Мужчина вытащил из помещения сначала ребенка, а потом и его мать.

Как сообщает РИА "Новости", рассматривается вопрос о поощрении гражданина за проявленные им мужество и героизм.