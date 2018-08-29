Ребенку, пострадавшему от нападения собак на Ямале, выплатили компенсацию

Мальчику, пострадавшему в апреле текущего года от нападения бездомных собак на Ямале, выплатили крупную компенсацию. Инцидент произошел в дневное время на одной из детских площадок Салехарда.

Стая бездомных животных напала на ребенка и причинила ему моральный ущерб. В суд был направлен иск о взыскании с администрации города компенсации.

Как сообщает портал URA.RU, данное дело вызвало широкий общественный резонанс, вследствие чего судья принял решение удовлетворить требования прокуратуры. В пользу пострадавшего ребенка было взыскано 300 тысяч рублей. К настоящему моменту он в полной мере получил данные средства.