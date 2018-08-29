Четверо рабочих сорвались в Омске с 30-метровой высоты
29 августа 2018, 08:39 [ «Аргументы Недели» ]
В Омске четверо рабочих в минувший вторник, 28 августа, сорвались с 30-метровой высоты. Согласно последней информации управления СК России по Омской области, в результате погибли два человека.
Известно, что рабочие на элеваторе занимались укреплением емкости для хранения зерна. В какой-то момент трос оборвался, вследствие чего люди упали, передает Газета.Ru.
Двое получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте. Еще один человек сейчас находится в медицинском учреждении, он серьезно пострадал. Четвертый рабочий чувствует себя нормально. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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