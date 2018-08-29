Синоптики: в Приморье ожидается новая волна паводка

Сотрудники Приморского гидрометцентра выпустили предупреждение, согласно которому в течение суток на территорию края со стороны Китая придет циклон. Он способен вызвать новую волну паводка.

В настоящий момент циклон смещается с территории Китая, и уже в четверг он подойдет к западным районам Приморья. Предполагается, что впоследствии он будет медленно двигаться по всему Приморскому краю. Синоптики полагают, что в западной половине региона в скором времени пройдут сильнейшие дожди, передает ТАСС.

Эксперты считают, что осадки приведут к дополнительному притоку воды и вновь усложнят паводковую обстановку. В некоторых реках уровень воды может подняться примерно на метр.