Синоптики: в Приморье ожидается новая волна паводка
29 августа 2018, 07:17 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники Приморского гидрометцентра выпустили предупреждение, согласно которому в течение суток на территорию края со стороны Китая придет циклон. Он способен вызвать новую волну паводка.
В настоящий момент циклон смещается с территории Китая, и уже в четверг он подойдет к западным районам Приморья. Предполагается, что впоследствии он будет медленно двигаться по всему Приморскому краю. Синоптики полагают, что в западной половине региона в скором времени пройдут сильнейшие дожди, передает ТАСС.
Эксперты считают, что осадки приведут к дополнительному притоку воды и вновь усложнят паводковую обстановку. В некоторых реках уровень воды может подняться примерно на метр.
Александр Новиков о судьбе геев в Ханты-Мансийске и прощании с Собчак
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес