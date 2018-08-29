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Синоптики: в Приморье ожидается новая волна паводка

29 августа 2018, 07:17 [ «Аргументы Недели» ]

Синоптики: в Приморье ожидается новая волна паводка
фото: globallookpress.com

Сотрудники Приморского гидрометцентра выпустили предупреждение, согласно которому в течение суток на территорию края со стороны Китая придет циклон. Он способен вызвать новую волну паводка.

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Эксперты считают, что осадки приведут к дополнительному притоку воды и вновь усложнят паводковую обстановку. В некоторых реках уровень воды может подняться примерно на метр.

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