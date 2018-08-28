Два человека в Челябинской области погибли в ДТП с грузовиком

Скончались двое из девяти пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с грузовиком МАЗ, который врезался в стоящий микроавтобус Volkswagen Crafter в Челябинской области.

Инцидент произошел на девятом километре дороги Бишкиль - Варламово в Чебаркульском районе. Грузовик врезался в стоявший на обочине микроавтобус, сообщает Москва 24.

По предварительной информации, водитель МАЗа был пьян. Водитель же микроавтобуса в момент аварии чинил автомобиль, на котором перевозил пассажиров из Орска в Екатеринбург.