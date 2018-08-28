Из квартиры в Москве сбежали 18 ядовитых змей

На Ленинском проспекте в Москве из квартиры сбежали около двадцати змей. Согласно последней информации специалистов, большинство пресмыкающихся, которые выбрались на волю, являются ядовитыми.

На место инцидента незамедлительно выехали сотрудники МЧС, которым удалось поймать змей и передать их в центр передержки животных департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Как сообщает РИА "Новости", речь идет о шестнадцати гадюках, двух китайских хабу и двух мадагаскарских удавах. В настоящий момент состояние пресмыкающихся оценивается как удовлетворительное. Выясняется, каким образом змеям удалось уползти из квартиры.