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Из квартиры в Москве сбежали 18 ядовитых змей
28 августа 2018, 11:56 [ «Аргументы Недели» ]
На Ленинском проспекте в Москве из квартиры сбежали около двадцати змей. Согласно последней информации специалистов, большинство пресмыкающихся, которые выбрались на волю, являются ядовитыми.
На место инцидента незамедлительно выехали сотрудники МЧС, которым удалось поймать змей и передать их в центр передержки животных департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.
Как сообщает РИА "Новости", речь идет о шестнадцати гадюках, двух китайских хабу и двух мадагаскарских удавах. В настоящий момент состояние пресмыкающихся оценивается как удовлетворительное. Выясняется, каким образом змеям удалось уползти из квартиры.
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