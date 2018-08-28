Под Кировом многодетная семья попала в ДТП из-за кабана на дороге, погиб ребенок

Под Кировом многодетная семья во вторник попала в ДТП из-за выбежавшего на дорогу кабана. Согласно последней информации управления МВД России по Кировской области, в ходе аварии погиб ребенок.

Происшествие случилось минувшей ночью на федеральной автодороге "Вятка" в Арбажском районе. 42-летний мужчина, находившийся за рулем, столкнулся с кабаном, а затем съехал с трассы и врезался в оголовок водопропускной трубы.

8-летний пассажир автомобиля скончался на месте. Водитель, 39-летняя женщина и мальчики (15 лет, 2 года и 2 месяца) получили травмы различной степени тяжести и были экстренно доставлены в больницу. Как сообщает РИА "Новости", по факту случившегося проводится проверка.