В Крыму произошло ДТП, погибли три человека

Минувшим вечером на трассе Симферополь – Феодосия случилось дорожно-транспортное происшествие. В минздраве Республики Крым уточнили, что в ходе аварии погибли три человека, а еще двое пострадали.

ДТП, в ходе которого столкнулись две легковые машины, случилось у поворота на село Отважное. Согласно последней информации, травмы, несовместимые с жизнью получили три человека 21, 24 и 25 лет.

Двое мужчин были экстренно доставлены Старокрымскую больницу. Врачи, осмотревшие пострадавших, оценили их состояние как средней степени тяжести. На месте аварии работали одновременно три бригады "скорой помощи". Обстоятельства случившегося устанавливаются, передает РИА "Новости".