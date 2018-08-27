В Челябинской области пострадали девять человек в ДТП с грузовиком

В понедельник, 27 августа, на девятом километре автодороги Бишкиль – Варламово произошло ДТП в 22.10 по местному времени. Вечером в Челябинской области грузовик МАЗ врезался в стоящий фургон Volkswagen Crafter. В результате аварии пострадали девять человек.

«Водитель автомобиля МАЗ, 1967 года рождения, ехавший из Пласта в Челябинск, по неустановленным причинам совершил наезд на стоящий фургон с людьми Volkswagen Crafter» , - сообщает ГУМВД по региону. Пострадавшие были доставлены в больницу, пишут РИА Новости.

Сегодня на 134-м километре автодороги Курган - Тюмень в Тюменской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента три человека погибли, ещё двое детей пострадали.