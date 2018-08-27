В Екатеринбурге мужчине, вступившегося в драке за девушку, вынесли приговор

Сегодня Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор мужчине, вступившегося в драке за девушку своего друга. Его приговорили к 300 часам обязательных работ. Владислав Рябухин обвиняется в причинении тяжкого вреда 19-летнему Саргизу Арутюняну.

Инцидент произошел летом в 2017 году в Екатеринбурге. По словам обвиняемого, он приехал забрать из гостей девушку своего друга, которая сообщила, что в квартиру, где она отдыхала, приехала толпа незнакомых парней и начала развязно себя вести, передаёт РИА Новости. У Рябухина произошел конфликт с четырьмя молодыми людьми, из-за чего потом завязалась драка. В результате у одного из оппонентов Владислава диагностировали перелом костей свода черепа. По словам Рябухина, он не провоцировал драку, а лишь защищался. Однако согласно показаниям потерпевшего и свидетелей, мужчина нанес удар, когда потерпевший начал общаться со своим другом.

В итоге было возбуждено уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». При этом Рябухин должен будет выплатить 280 тысяч в качестве компенсации морального и материального вреда пострадавшему.