Вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко сообщил, что на севере Крыма произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества. Из-за этого образовался маслянистый налет на крышах домов и листьях деревьев в Армянске.

По его словам, это произошло в ночь с 23 на 24 августа. «На металлических предметах, крышах домов, листьях деревьев образовался маслянистый налет, имеющий желтоватый оттенок», — сообщил Михайличенко.

В город экстренно выехала группа специалистов Министерства экологии и природных ресурсов Крыма и представители прокураторы. На данный момент природа происхождения выпавшего вещества неизвестна, сообщают РИА Новости.