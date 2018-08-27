В Тюменской области произошло ДТП, есть пострадавшие

В понедельник, 27 августа, на 134-м километре автодороги Курган - Тюмень в Тюменской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента три человека погибли, ещё двое детей пострадали. Об этом сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Тюменской области.

По информации источника, водитель машины Scoda не закончил маневр обгона. Он совершил столкновение с попутным грузовиком, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Kalina. В результате аварии в автомобиле Lada Kalina погибли три человека. На данный момент устанавливаются их личности.

В машине Scoda пострадали двое детей, они были доставлены в больницу. Детали происшествия уточняются, передаёт ТАСС.