В Тюменской области произошло ДТП, есть пострадавшие
27 августа 2018, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 27 августа, на 134-м километре автодороги Курган - Тюмень в Тюменской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента три человека погибли, ещё двое детей пострадали. Об этом сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Тюменской области.
По информации источника, водитель машины Scoda не закончил маневр обгона. Он совершил столкновение с попутным грузовиком, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Kalina. В результате аварии в автомобиле Lada Kalina погибли три человека. На данный момент устанавливаются их личности.
В машине Scoda пострадали двое детей, они были доставлены в больницу. Детали происшествия уточняются, передаёт ТАСС.
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