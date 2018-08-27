Двое детей отравились лекарствами из заброшенного госпиталя под Тверью
27 августа 2018, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]
Два десятилетних ребенка накануне отравились лекарствами, найденными в здании заброшенного госпиталя в городе Ржев под Тверью. Оба ребенка были экстренно госпитализированы.
Предполагается, что дети играли в заброшенном здании, которое находится на улице Челюскинцев. Она нашли в помещении неустановленные препараты и употребили их в пищу, после чего их пришлось поместить в реанимацию, передает сегодня РИА "Новости".
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