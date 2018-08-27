Двухлетний ребенок, опрокинувший на себя ведро с кипятком, погиб на Алтае

На Алтае двухлетняя девочка, гостившая у бабушки, опрокинула на себя ведро с кипятком и погибла. Согласно последней информации, страшное происшествие случилось днем в воскресенье, 12 августа.

Трагедия произошла в селе Кокоря Кош-Агачского района. Ребенок получил ожоги 29 процентов площади тела второй и третьей степени. Пострадавшая была экстренно помещена в больницу, где врачи оказали ей помощь, однако 24 августа девочка скончалась, передает РИА "Новости".

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.