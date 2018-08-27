Мужчина провел четыре дня в машине с мертвым приятелем

Раненому пассажиру Volkswagen Passat в Выборгском районе Ленобласти пришлось провести четверо суток в разбитом автомобиле рядом с телом водителя, пока машину не обнаружил грибник.

Грибник услышал крики о помощи из кустов рядом с дорогой и нашел в кювете иномарку. В ней был погибший водитель и раненый пассажир. Оказалось, что ДТП произошло четыре дня назад.

Как сообщили в выборгской районной больнице, пострадавший находится в реанимации. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, пишет 47news.

Предположительно, водитель потерял управление транспортным средством, съехал на обочину и врезался в дерево, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью.

После ДТП машина оказалась скрытой густым кустарником. Со стороны проезжей части авто не было видно. По этой причине крики о помощи раненого пассажира оставались незамеченными.

"Выжил, наверное, потому, что очень хотел жить", - приводит РенТВ слова матери мужчины.