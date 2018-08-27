В Саратове 11-месячная девочка скончалась в поликлинике

В одной из поликлиник Саратова скончалась одиннадцатимесячная девочка. Согласно последней информации, ребенка в медицинское учреждение принесла женщина, которая была невероятно обеспокоена.

Врачи заметили, что маленькая девочка находится в агональном состоянии и экстренно поместили ее в реанимацию. Как сообщает ИА "Взгляд-инфо", ребенок скончался несмотря на усилия медиков.

Предполагается, что девочка случайно захлебнулась детским питанием. По факту случившегося в Саратове уже началась проверка. Сотрудники Следственного комитета намерены установить все обстоятельства происшествия, которое привело к гибели ребенка.