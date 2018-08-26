В Москве автомобиль скорой помощи попал в аварию, есть пострадавший

На юго-западе Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщил представитель экстренной службы столицы. В результате столкновения машины скорой помощи с автомобилем Nissan на юго-западе Москвы пострадал фельдшер.

«Возле дома №32 на улице Дмитрия Ульянова произошло столкновение машины скорой помощи Mercedes и автомобиля Nissan. После столкновения "скорая" опрокинулась набок, пострадал фельдшер», — рассказал источник. Как сообщают РИА Новости, инцидент произошел около 21:00 по московскому времени.

На данный момент выясняются детали происшествия. При этом пресс-служба столичного управления ГИБДД добавила, что уточняется информация, был ли пациент в машине скорой помощи в момент аварии.