//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Кристина Орбакайте показала подросшую за лето дочку
- Жена Дмитрия Диброва станет бабушкой в 29 лет
- Рената Литвинова поздравила Земфиру с днем рождения
- Виторган о Собчак: «С каждым днём она чаще улыбается»
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Происшествия 13+
В Москве автомобиль скорой помощи попал в аварию, есть пострадавший
26 августа 2018, 22:53 [ «Аргументы Недели» ]
На юго-западе Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщил представитель экстренной службы столицы. В результате столкновения машины скорой помощи с автомобилем Nissan на юго-западе Москвы пострадал фельдшер.
«Возле дома №32 на улице Дмитрия Ульянова произошло столкновение машины скорой помощи Mercedes и автомобиля Nissan. После столкновения "скорая" опрокинулась набок, пострадал фельдшер», — рассказал источник. Как сообщают РИА Новости, инцидент произошел около 21:00 по московскому времени.
На данный момент выясняются детали происшествия. При этом пресс-служба столичного управления ГИБДД добавила, что уточняется информация, был ли пациент в машине скорой помощи в момент аварии.
Александр Новиков о судьбе геев в Ханты-Мансийске и прощании с Собчак
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
//В мире
Власти Италии рассматривают возможность наложения вето на многолетний бюджет ЕС
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Общество
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
В Москве автомобиль скорой помощи попал в аварию, есть пострадавший
//Новости партнеров
На Эльбрусе застряла альпинистка из Украины, спасатели вышли на её поиски
//Политика
Путин заявил, что РФ будет и впредь оказывать всемерное содействие Абхазии
//Общество
//Новости СМИ2
//В мире
Ангела Меркель выступила против возвращения регулярных призывов в армию
//В мире
В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о возмещении РФ убытков по газу
//Общество
Граждане Украины начали отдыхать на курортах ДНР (Фоторепортаж)
//Новости Redtram
//Общество
В следующем году россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг
//В мире
Москва возместит убытки по газовым контрактам, заявил Порошенко
В Омской области братья спасли женщину с детьми из горящего дома
//В мире
В пражском аэропорту пассажиров самолета из Туниса экстренно эвакуировали
//В мире
Посол Сирии в РФ прокомментировал угрозу удара со стороны США
//В мире
В Сирии за сутки саперы уничтожили 59 взрывоопасных предметов
//В мире
//Общество
Владимир Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником
//Культура
София Ротару лично прокомментировала новость о своей госпитализации
//Общество
В Московском регионе на понедельник объявили "желтый" уровень опасности
//Культура
Концертный директор Софии Ротару опроверг информацию о ее госпитализации в Уфе
"Она не узнавала людей", Софию Ротару госпитализировали в тяжелом состоянии