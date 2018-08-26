На Эльбрусе застряла альпинистка из Украины, спасатели вышли на её поиски

По информации Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям по Кабардино-Балкарии, спасатели на Эльбрусе вышли на поиски украинской альпинистки. Женщина подала сигнал о помощи фонариком на высоте 5 километров.

В воскресенье, 26 августа, в 20:40 по московскому времени поступила предварительная информация, что на Эльбрусе на высоте 5250 метров незарегистрированная туристка из Украины подает сигналы фонариком о помощи, сообщает источник. Женщина самостоятельно передвигаться не может.

На место происшествия вышли трое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, передаёт РИА Новости.