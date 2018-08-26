Спасатель погиб при проведении поисково-спасательных работ на горе Галдор
26 августа 2018, 20:57 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня при проведении поисково-спасательных работ в Северной Осетии – Алании на горе Галдор погиб спасатель Ставропольского поисково-спасательного отряда МЧС России Эдуард Скрипник.
Группа спасателей, в которую входил Эдуард Скрипник, занималась поиском участников сборов Федерации альпинизма Краснодарского края, которые совершали восхождение на гору Галдор и перестали выходить на связь несколько дней назад.
Эдуард Скрипник был опытным альпинистом, имевшим высокую профессиональную и спортивную подготовку. Он неоднократно принимал участие в спасательных операциях высокой сложности.
«Личный состав Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю скорбит вместе со всеми, кто знал и любил этого человека. Семье погибшего спасателя будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.
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