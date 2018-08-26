На 66-м километре МКАД столкнулись шесть машин
26 августа 2018, 20:04 [ «Аргументы Недели» ]
На северо-западе Москвы произошло ДТП с участием шести автомобилей. Машины столкнулись на 66-м километре внешней стороны МКАД перед въездом на Спасский мост. Среди пострадавших есть ребенок.
«На 66-м километре внешней стороны МКАД перед въездом на Спасский мост произошло ДТП с участием шести автомобилей. По предварительным данным, в происшествии пострадал ребенок 2009 года рождения», - сообщили представители московских экстренных служб.
На месте дорожного инцидента работают экстренные службы. Медики проводят осмотр пострадавших. Выясняются обстоятельства случившегося, сообщает РИА Новости.
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