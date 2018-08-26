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В Липецке голоса приказали мужчине заварить дверь соседям

26 августа 2018, 19:51 [ «Аргументы Недели» ]

В Липецке голоса приказали мужчине заварить дверь соседям
Фото: pixabay.com

Жители одного из домов на улице Юбилейной в Липецке проснулись сегодня от звуков работающего сварочного аппарата. Выяснилось, что «голоса» приказали одному из жильцов заварить дверь соседей.

Пожилая соседка, вышедшая на лестничную площадку, пообщалась со «сварщиком», пытавшимся наглухо заварить металлическую дверь на этаже. Мужчина со сварочным аппаратом сообщил ей, что некие неизвестные «голоса» приказали ему сделать это не только с соседской, но и с собственной дверью, но выполнить этот приказ он не смог, потому что у него дверь в квартиру деревянная.

Недолго думая, жильцы дома вызвали полицию, и сварщик с голосами в голове был доставлен в отделение. Там он пришел в себя и дал полицейским обещание больше не пользоваться сварочным аппаратом. Жильцы дома, где произошел этот инцидент, полагают, что у соседа случился приступ «белой горячки», сообщает Gorod48.ru.

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