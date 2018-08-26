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В Омской области братья спасли женщину с детьми из горящего дома
26 августа 2018, 18:32 [ «Аргументы Недели» ]
В Омской области двое мальчишек – 12-летний Андрей и 11-летний Денис Любимовы спасли из горящего дома женщину с двумя малолетними детьми. Неизвестно, смогла бы она продержаться в горящем доме до прибытия спасателей.
Происшествие, в котором братья Любимовы проявили себя настоящими героями, случилось еще в середине июня в селе Юрьево Кормиловского района Омской области. Но известно об этом подвиге стало только сейчас – Андрей и Денис, как и полагается настоящим героям, скромны и не болтливы.
13 июня мальчики шли на остановку встречать свою маму, когда откуда-то потянуло дымом. Сперва братья подумали, что кто-то жарит шашлыки, но вскоре поняли, что это пожар. Загорелась одна из половин частного жилого дома на двух хозяев. В окне горящего дома мальчишки заметили женщину с ребенком на руках. Она не могла выйти из помещения сама – дверь горела.
Братья сориентировались быстро. Старший Андрей выбил оконное стекло и забрал у женщины двухлетнюю девочку. Младший Денис тем временем отыскал кувалду и сбил замок с двери, чтобы вывести оставшуюся внутри женщину с шестилетним сыном. Затем ребята вызвали пожарных, которые прибыли через шесть минут. Неизвестно, смогла бы женщина с двумя малолетними детьми продержаться в горящем помещении эти шесть минут до прибытия спасателей.
«Можно смело назвать Андрея и Дениса Любимовых настоящими героями. Их мужество, решительность и смелость являются яркими примерами героизма. И пусть герои еще совсем юны, но у них огромные сердца и недюжинная сила духа», - отметила пресс-служба МЧС по Омской области, добавив, что ребята будут награждены медалью за мужество.
Мать юных героев, Надежда Любимова, сообщила, что ее сыновья сами пострадали при спасении людей на пожаре, получив ожоги ног, но она гордится своими сыновьями, сообщает РИА Новости.
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