В пражском аэропорту пассажиров самолета из Туниса экстренно эвакуировали

В аэропорту Праги пассажиры самолета из Туниса сразу после посадки были экстренно эвакуированы по надувному трапу. Причиной эвакуации стало сообщение экипажа о задымлении в салоне самолета.

«Экипаж самолета из Туниса сообщил о задымлении на борту. В аэропорту Праги лайнер встречали пожарные и медики. После приземления экипаж начал эвакуацию нескольких десятков пассажиров по специальному надувному трапу», - сообщила представитель пражского аэропорта имени Вацлава Гавела Марика Яноушкова.

Представитель аэропорта также отметила, что процедура эвакуации пассажиров посредством спуска-скольжения по надувному трапу относится к стандартным мерам спасения. Однако прибывшие пожарные не обнаружили в салоне самолета никакого задымления. Воздушное судно пройдет тщательную проверку, не исключено, что мелкое возгорание случилось во время полета, сообщает РИА Новости.