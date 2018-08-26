Боксер остановил дебошира, пытавшегося захватить самолет

Бывший профессиональный боксер, двукратный чемпион Франции Тарик Сахибеддин оказался в нужном месте в нужное время и доказал, что добро должно быть с кулаками, остановив самолетного дебошира.

На борту самолета, выполнявшего рейс из Мюнхена в Париж, оказался неадекватный гражданин. После взлета самолета пассажир, выглядевший сильно перевозбужденным, попытался пробраться в кабину пилотов и заставить их изменить курс лайнера, потому что ему срочно понадобилось пообщаться со своими друзьями в другом городе.

К счастью оказавшийся в числе пассажиров рейса 46-летний бывший профессиональный боксер Тарик Сахибеддин не стал долго терпеть агрессивное поведение злоумышленника. при помощи двух других пассажиров он повалил буйствующего дебошира на пол в проходе и связал его.

После посадки дебошира передали в руки полиции. Теперь его ожидает, в первую очередь, психиатрическая экспертиза, а затем – другие неприятности. А бывшего двукратного чемпиона Франции по боксу экипаж лайнера в знак благодарности пригласил сфотографироваться в кабине пилотов, сообщает Lenta.ru.