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Боксер остановил дебошира, пытавшегося захватить самолет
26 августа 2018, 17:32 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший профессиональный боксер, двукратный чемпион Франции Тарик Сахибеддин оказался в нужном месте в нужное время и доказал, что добро должно быть с кулаками, остановив самолетного дебошира.
На борту самолета, выполнявшего рейс из Мюнхена в Париж, оказался неадекватный гражданин. После взлета самолета пассажир, выглядевший сильно перевозбужденным, попытался пробраться в кабину пилотов и заставить их изменить курс лайнера, потому что ему срочно понадобилось пообщаться со своими друзьями в другом городе.
К счастью оказавшийся в числе пассажиров рейса 46-летний бывший профессиональный боксер Тарик Сахибеддин не стал долго терпеть агрессивное поведение злоумышленника. при помощи двух других пассажиров он повалил буйствующего дебошира на пол в проходе и связал его.
После посадки дебошира передали в руки полиции. Теперь его ожидает, в первую очередь, психиатрическая экспертиза, а затем – другие неприятности. А бывшего двукратного чемпиона Франции по боксу экипаж лайнера в знак благодарности пригласил сфотографироваться в кабине пилотов, сообщает Lenta.ru.
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