На МКАД столкнулись шесть автомобилей, пострадал ребенок
26 августа 2018, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]
На внешней стороне Московской кольцевой автодороги столкнулись шесть легковых автомобилей. Соответствующую информацию днем в воскресенье, 26 августа, предоставили в экстренных службах столицы.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на северо-западе Москвы, на 66-м километре МКАД у въезда на Спасский мост, передает РИА "Новости". Согласно последним сообщениям, в ходе аварии пострадал ребенок 2009 года рождения, данных о его состоянии пока нет.
В настоящий момент на месте работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Нескольких участников ДТП осматривают медики.
Александр Новиков о судьбе геев в Ханты-Мансийске и прощании с Собчак
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес