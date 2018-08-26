На МКАД столкнулись шесть автомобилей, пострадал ребенок

На внешней стороне Московской кольцевой автодороги столкнулись шесть легковых автомобилей. Соответствующую информацию днем в воскресенье, 26 августа, предоставили в экстренных службах столицы.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на северо-западе Москвы, на 66-м километре МКАД у въезда на Спасский мост, передает РИА "Новости". Согласно последним сообщениям, в ходе аварии пострадал ребенок 2009 года рождения, данных о его состоянии пока нет.

В настоящий момент на месте работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Нескольких участников ДТП осматривают медики.