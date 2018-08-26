Пожар в многоэтажном доме в подмосковном Королеве локализован

Пожар в многоэтажном доме в подмосковном Королеве к настоящему моменту удалось локализовать. Ранее сообщалось, что пламя утром в воскресенье, 26 августа, охватило площадь около 300 квадратных метров.

В пресс-службе администрации подмосковного города отметили, что на месте по-прежнему работают пожарные. Все эвакуированные граждане находятся в пункте временного размещения в ДК "Юбилейный", который расположен в доме номер 19 на улице Тихонравова. Пострадавших нет.

На месте происшествия создан оперативный штаб. Эксперты устанавливают точную причину возникновения пламени, передает РИА "Новости".