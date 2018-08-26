Для тушения пожара в многоэтажке подмосковного Королева задействован вертолет

Утром в воскресенье, 26 августа, стало известно, что при тушении пожара в многоэтажном доме в подмосковном Королеве пришлось задействовать вертолет. О возгорании стало известно ранее сегодня.

В пресс-службе главка МЧС по Московской области подтвердили, что на место пожара был направлен один вертолет спасателей, передает РИА "Новости".

Напомним, утром в многоэтажке вспыхнуло пламя, которое впоследствии распространилось на площади 300 квадратных метров. Из здания пришлось экстренно эвакуировать 10 человек, а остальные жильцы смогли покинуть помещения самостоятельно. Данных о пострадавших не поступало.