Для тушения пожара в многоэтажке подмосковного Королева задействован вертолет
26 августа 2018, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в воскресенье, 26 августа, стало известно, что при тушении пожара в многоэтажном доме в подмосковном Королеве пришлось задействовать вертолет. О возгорании стало известно ранее сегодня.
В пресс-службе главка МЧС по Московской области подтвердили, что на место пожара был направлен один вертолет спасателей, передает РИА "Новости".
Напомним, утром в многоэтажке вспыхнуло пламя, которое впоследствии распространилось на площади 300 квадратных метров. Из здания пришлось экстренно эвакуировать 10 человек, а остальные жильцы смогли покинуть помещения самостоятельно. Данных о пострадавших не поступало.
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