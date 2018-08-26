В подмосковном Королеве загорелась жилая многоэтажка, пламя охватило 300 кв. м

В одной из многоэтажек подмосковного Королева рано утром в воскресенье, 26 августа, вспыхнул пожар. Согласно последней информации, площадь возгорания к настоящему моменту достигла 300 квадратных метров.

В областном главке МЧС отметили, что сообщение о пожаре в жилом доме номер 4 на улице Ленинская поступило в 6.26 по московскому времени. Уже к 7.35 площадь, охваченная огнем, составляла 230 квадратных метров, а еще через час она достигла 280 квадратных метров.