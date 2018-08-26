В одном из ТЦ Екатеринбурга произошел пожар, эвакуированы 500 человек
26 августа 2018, 08:39 [ «Аргументы Недели» ]
В одном из торгово-развлекательных центров Екатеринбурга сегодня рано утром произошел пожар. Региональный главк МЧС сообщает, что из здания пришлось оперативно эвакуировать около 500 человек.
Речь идет о ТРЦ "Гринвич", который расположен на улице 8 марта. Пожарная сигнализация и система оповещения о возгорании дали возможность быстро обнаружить очаг и провести эвакуацию граждан.
Как сообщает РИА "Новости", в течение 14 минут пожарным удалось ликвидировать пламя. Предполагается, что в какой-то момент в вентиляционной шахте одного из кафе на третьем этаже торгового комплекса загорелись жировые отложения. Данных о пострадавших нет.
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