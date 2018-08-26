В одном из ТЦ Екатеринбурга произошел пожар, эвакуированы 500 человек

В одном из торгово-развлекательных центров Екатеринбурга сегодня рано утром произошел пожар. Региональный главк МЧС сообщает, что из здания пришлось оперативно эвакуировать около 500 человек.

Речь идет о ТРЦ "Гринвич", который расположен на улице 8 марта. Пожарная сигнализация и система оповещения о возгорании дали возможность быстро обнаружить очаг и провести эвакуацию граждан.

Как сообщает РИА "Новости", в течение 14 минут пожарным удалось ликвидировать пламя. Предполагается, что в какой-то момент в вентиляционной шахте одного из кафе на третьем этаже торгового комплекса загорелись жировые отложения. Данных о пострадавших нет.