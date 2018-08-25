В Курской области взорвался снаряд времён ВОВ, погиб ребёнок

В Курской области дети нашли в кустах снаряд времен Великой Отечественной войны. В результате его взрыва один мальчик погиб, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба областного СУ СК РФ.

Трагическое происшествие произошло накануне в городе Железногорск Курской области. На Краснознаменной улице дети в возрасте от восьми до десяти лет обнаружили в кустах артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

«В результате неосторожного обращения с найденным артиллерийским снарядом произошел взрыв. От взрыва пострадали трое ребят. Четвертый мальчик не пострадал, потому что за несколько минут до взрыва отошел в сторону», - сообщила пресс-служба СУ СК России по Курской области.

Девятилетний мальчик от полученных ранений скончался, не приходя в сознание, в реанимации местной больницы. Второй мальчик получил сложный перелом левой ноги и находится в тяжелом состоянии. Третий получил множественные поверхностные повреждения. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконный оборот боеприпасов», сообщает RT.