Видео: на юго-востоке Москвы в подъезде жилого дома обрушились перекрытия

Перекрытия обрушились в жилой девятиэтажке по улице Трофимова в городе Москве сегодня, 25 августа. По предварительным данным, инцидент произошел во время погрузочных работ в здании.

Как сообщается, обрушение перекрытий произошло в четвертом подъезде с седьмого по пятый этажи дома. Была проведена экстренная эвакуация жильцов.

По предварительным данным, пострадавших в результате обрушения нет. Как сообщает ТАСС, обрушение могло произойти из-за погрузки в лифт цемента.

В настоящий момент на месте ЧП проводят работу экстренные службы. Столичными следователями начата проверка по факту обрушения, площадь которого составила 10 кв.м.

Телеканал РенТВ опубликовал видео, снятое очевидцами произошедшего.